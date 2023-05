Spalletti: ultima cena? Sorrisi e clima sereno tra calciatori invitati da Di Lorenzo

Il Napoli si ritrova a cena al Labelon Experience Beach Club di Bacoli, ci sono Luciano Spalletti e ed i calciatori.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha organizzato una cena con i compagni di squadra e lo staff tecnico. Ancora una volta il difensore azzurro è stato protagonista di un gesto importante per il gruppo azzurro. Anche a Natale lo aveva fatto Di Lorenzo, ed anche questa volta il capitano del Napoli ha dimostrato di essere il grande leader della squadra partenopea, riconosciuto da tutti.

Cena Napoli: dove si svolge

La cena viene consumata al Labelon Experience Beach Club di Bacoli. Sono presenti i calciatori ed al momento sono già arrivati tutti tra Raspadori a Simeone, passando per Gaetano, Demme, Zielinski, Kvaratskhelia, Juan Jesus e Mario Rui. Insomma ci sono veramente tutti per passare una serata in allegria.

C’è ovviamente anche l’allenatore del Napoli. Proprio a Spalletti è stato dedicato il gol segnato da Di Lorenzo, che ha avuto un gesto bellissimo per l’allenatore che ha regalato lo scudetto al Napoli dopo 33 anni.

La cena del Napoli di questa sera potrebbe essere l’ultima per Luciano Spalletti. Formalmente il tecnico di Certaldo ha un contratto fino al 2024, ma è in rotta di collisione con Aurelio De Laurentiis e quindi quella questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per cenare, da tecnico del Napoli, con i giocatori azzurri.