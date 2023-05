Di Marzio: “De Laurentiis vuole Luis Enrique. Ma con quel centro sportivo a Castel Volturno…”

Gianluca Di Marzio parla del toto allenatori al Napoli, Luis Enrique piace ad Aurelio De Laurentiis, può essere il sostituto di Luciano Spalletti.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ha discusso sulla possibile successione di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli. Ecco le sue parole: “Luis Enrique prossimo allenatore del Napoli? Direi chapeau a De Laurentiis se riuscisse a convincere lo spagnolo. Tuttavia ho dei dubbi che figure di questo tipo non siano in attesa di programmi internazionali diversi. Se De Laurentiis riuscisse a convincere Luis Enrique avrebbe fatto un’altra grande operazione. Gente come lui, Conte, Nagelsmann e gli altri, sono tutti allenatori top, se riuscisse a portarli tanto di cappello“.

“Ma ho qualche dubbio anche per le condizioni economiche – ha aggiunto – e poi Luis Enrique è abituato ai centri sportivi di Barcellona e della Spagna dove trovi 300 campi di allenamento. Va a Castel Volturno dove c’è quel centro sportivo e dunque deve fare un po’ di fatica ad adattarsi a quel tipo di realtà? Conoscendo come lavorano lui e Nagelsmann, le mie perplessità sono più per quello che per l’aspetto economico. Per il Napoli credo più alle ipotesi Italiano e Motta, poi magari mi sbaglio“.