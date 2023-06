Due priorità e diverse situazioni da sbrogliare e chiarire, ma il Napoli non farà ‘follie’

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermato sulle situazioni ‘in bilico’ di giocatori del Napoli come Lozano e Zielinski.

Una stagione trionfale quella del Napoli che ora, subito dopo l’ufficialità del nuovo allenatore, continua a vedersela con acquisti e possibili cessioni. Sono due le priorità emerse dal summit andato in scena ieri a Castel Volturno e che ha visto partecipi il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico Rudi Garcia, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e gli uomini dello scouting Micheli e Mantovani.

Due le priorità da risolvere, ovvero trovare un degno sostituto di Kim Min-Jae e trovare una soluzione ad una possibile partenza di Victor Osimhen. In bilico invece diverse situazioni nella squadra azzurra con i contratti di Piotr Zielinski e Hirving Lozano che scadranno la prossima stagione e dunque i giocatori andranno in scadenza a partire dall’inizio della nuova stagione. Ma il Napoli non è pronto a far ‘follie’ per tutti.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lozano è stato acquistato nel 2019, quarantotto milioni tutto compreso (premio valorizzazione e provvigioni) e guadagna quell’ingaggio che ormai viene ritenuto fuori fascia. Zielinski è arrivato a 3,5 con il suo rinnovo, è partito dal basso e poi, seducendo con la classe che ha, è stato premiato.

Ma il Napoli – si legge – si è data una nuova linea da due anni in qua e nella passata stagione si è rivoluzionato abbattendo i costi, ormai tracimati. La nuova politica aziendale prevede rare eccezioni – Osimhen, ovviamente, nel caso di adeguamento da affrontare – e con i manager di Zielinski e di Lozano parlerà direttamente De Laurentiis, per stringere nuovi patti, a prezzi più moderati. Altrimenti, sarà inevitabile cercare soluzioni inaspettate, almeno adesso.