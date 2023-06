Sentenza ridicola del giudice sportivo: Cori contro la Juve multe per Politano e la SSC Napoli

Politano e la SSC Napoli sanzionati dal giudice sportivo della FIGC per cori offensivi contro la Juventus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’ultimo capitolo del calcio italiano mette nuovamente in luce una problematica ben radicata nel panorama calcistico nazionale. La FIGC ha deciso di sanzionare la SCC Napoli e Matteo Politano per i cori offensivi contro la Juventus, pronunciati durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. La sanzione, tuttavia, ha sollevato più di un sopracciglio tra i tifosi, i media e gli esperti di calcio, riaprendo un dibattito delicato.

Da decenni, infatti, il Napoli e i napoletani sono oggetto di cori razzisti e striscioni offensivi negli stadi di tutta Italia, in particolare allo Juventus Stadium. Questi incidenti, purtroppo, non sono stati affrontati con la stessa severità, spesso risolvendosi con multe di poco conto, se non completamente ignorati. Oggi, però, per un coro satirico, abbastanza comune negli stadi di calcio, il club campione d’Italia viene punito con una multa di 10.000 euro.

La decisione è stata presa in seguito ai festeggiamenti della vittoria dello scudetto del Napoli, quando Politano ha intonato un coro ingiurioso verso la Juventus. Sebbene tale comportamento non debba essere ignorato, la sanzione ha sollevato molte sopracciglia, soprattutto considerando la storia di cori razzisti e discriminazione che i napoletani hanno dovuto sopportare negli stadi di calcio di tutta Italia, in particolare in casa della Juventus.

Nel corso degli anni, sia i tifosi del Napoli che i napoletani in generale sono stati oggetto di cori razzisti e striscioni offensivi in numerosi stadi della Serie A, senza che ciò abbia portato a conseguenze significative per i colpevoli. Questa apparente disparità di trattamento ha portato molti a chiedersi se la Serie A e la FIGC stiano affrontando in modo adeguato il problema del razzismo e della discriminazione nei loro stadi.

La decisione della FIGC di infliggere un’ammenda sia al Napoli che a Politano mette in luce l’urgente necessità di un approccio più equo e coerente alla gestione dei cori offensivi e razzisti nel calcio italiano. Se vogliamo che la Serie A mantenga la sua reputazione e il suo rispetto a livello internazionale, è essenziale affrontare il problema del razzismo e della discriminazione in modo efficace e giusto per tutte le parti coinvolte.