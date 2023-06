Pistocchi boom: “Allegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/24”

Il giornalista Maurizio Pistocchi si è soffermato sul futuro di Massimiliano Allegri facendo sapere che sarà lontano dalla Juventus.

Notizia bomba sganciata direttamente da Maurizio Pistocchi. Il giornalista e volto storico della redazione di Sport Mediaset, ha pubblicato un messaggio attraverso i suoi canali social ufficiali, rivelando qualcosa che ha del clamoroso: Massimiliano Allegri lascerà la Juventus e non allenerà il club bianconero la prossima stagione.

Di seguito il tweet di Pistocchi:

“NOTIZIA BOMBA. Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024″.

Attualmente non ci sarebbero smentite o conferme ufficiali, in ogni casa è già da tempo che nell’ambiente torinese si avverte un non so che di ‘rottura’, clima surriscaldato anche dalle recenti penalizzazioni in classifica e dai risultati sul campo accompagnati da un (non) gioco che di certo non soddisfa i tifosi bianconeri, abituati a ben altro.