Rinnovo Osimhen – Napoli: Ecco le Richieste del Calciatore

De Laurentiis vuole il rinnovo di Osimhen con il Napoli, in programma l’incontro con l’agente Roberto Calenda, intanto spuntano le condizioni richieste dal nigeriano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Le ultime notizie riguardanti il futuro di Victor Osimhen al Napoli sono arrivate direttamente dal patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha confermato la volontà di non vendere l’attaccante nigeriano, annunciando di aver raggiunto un’intesa per il rinnovo del contratto fino al 2025. Tuttavia, non c’è ancora nulla di ufficiale e De Laurentiis incontrerà a breve l’entourage del calciatore per discutere i dettagli del rinnovo.

Osimhen, l’ultimo capocannoniere della Serie A con ben ventisei reti, è disposto ad ascoltare la proposta del Napoli, ma desidera conoscere i piani del club per il nuovo ciclo e i dettagli del nuovo contratto. Le condizioni poste dal calciatore per il rinnovo, come riporta il Corriere dello Sport, includono una proposta proporzionata alla sua valutazione e alle leggi del mercato.

“Il Napoli non vuole venderlo e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2025, lo ha detto De Laurentiis, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile“, scrive il quotidiano sportivo. Osimhen è disposto ad ascoltare la proposta del suo presidente ma vuole capire i programmi del nuovo ciclo, i termini che rendono irrinunciabile un’offerta e quelli del nuovo contratto.

I contatti tra De Laurentiis e il manager di Osimhen, Roberto Calenda, sono continui. La situazione è in rapido sviluppo e la squadra partenopea sta lavorando per soddisfare le richieste dell’attaccante nigeriano, cercando di garantire un futuro promettente per il club e per il calciatore stesso.

Segui le ultime notizie sul rinnovo del contratto di Osimhen al Napoli su napolipiu.com per rimanere aggiornato su tutte le novità e i dettagli dell’accordo in discussione tra il calciatore e il club partenopeo.