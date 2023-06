Da Parigi: “PSG offerta da capogiro al Napoli per Osimhen. La reazione di De Laurentiis”

Victor Osimhen, l’asso del Napoli, è nel mirino del Paris Saint-Germain, con un’offerta da capogiro pronta per essere inviata.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, il giovane e talentuoso attaccante del Napoli, potrebbe essere al centro di uno dei più grandi trasferimenti di questa stagione. Dopo una stagione straordinaria in Italia, il Paris Saint-Germain (PSG) sembra essere pronto a fare un’offerta al Napoli per assicurarsi i servizi dell’attaccante nigeriano.

Osimhen si sta godendo le vacanze dopo una stagione spettacolare, ma con un occhio sempre attento al telefono. Il suo agente, Calenda, si incontrerà con il presidente del Napoli, De Laurentiis, per discutere del possibile rinnovo del contratto nel fine settimana.

Il Napoli ha un piano ben definito per Osimhen. Il club azzurro proporrà un prolungamento del contratto fino al 2027, con l’inserimento di una clausola rescissoria molto alta. Osimhen, dal canto suo, si aspetta un aumento dell’attuale stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Tuttavia, l’ombra del PSG incombe su Osimhen. Secondo le notizie del giornale francese Le Parisien, il PSG si sarebbe fatto avanti con un’offerta. La risposta di De Laurentiis è stata però decisa: “Vale 180 milioni”.

Da Parigi, c’è la certezza che presto verrà inviata una PEC al Napoli con un’offerta da capogiro. De Laurentiis è consapevole che l’offerta del campione di Francia è una minaccia reale e non vuole essere impreparato nel caso in cui il centravanti nigeriano decida di dire addio.

Nel caso di una partenza di Osimhen, il nome che sembra essere in cima alla lista dei possibili sostituti è quello di Jonathan David. L’attaccante del Lille è ben conosciuto da Garcia, ma per assicurarsi i suoi servizi serviranno almeno 60 milioni di euro.

Con le grandi manovre del mercato del calcio in pieno svolgimento, gli appassionati di tutto il mondo staranno sicuramente a guardare come si sviluppa questa situazione. Sarà interessante vedere se Osimhen rimarrà a Napoli o se si trasferirà a Parigi per indossare la maglia del PSG.