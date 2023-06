Osimhen torna a Lagos: accoglienza da brividi per il nigeriano – VIDEO

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, è tornato in patria a Lagos per trascorrere alcuni giorni prima di riprendere in ritiro.

E’ tempo di vacanze per i giocatori del Napoli, vacanze meritate. Gli azzurri hanno portato a termine una stagione strepitosa che lasciava tanto da dire già alla fine del girone di andata con la squadra di Luciano Spalletti a 12 punti di vantaggio sul 2° posto: risultato a dir poco strepitoso dato che nessuna capolista aveva mai avuto un divario maggiore sulla diretta inseguitrice dopo la prima parte di stagione nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95).

Il Napoli si è laureato Campione d’Italia con cinque turni d’anticipo facendo esplodere tutta Napoli dopo il pareggio d’oro conquistato sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena. Che dire poi? Riassumiamo tutto con i numeri: 28 partite vinte, 4 sconfitte e 6 pareggi, 77 gol segnati e 28 subiti per una media reti di due a partita. Niente da aggiungere.

Ora un po’ di relax in attesa di riprendere nella prima parte del ritiro estivo di Dimaro e poi proseguire con la tappa in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro, a fine luglio. Molti giocatori si stanno godendo il meritato relax, tra questi anche Victor Osimhen, che è tornato in patria per trascorrere un po’ di tempo con famiglia e amici. Ad accoglierlo una folla pazzesca che ha stupito addirittura lo stesso bomber che su Instagram ha scritto: “Grazie per la calorosa accoglienza, apprezzo con grande sincerità tutto l’amore e il sostegno”.

Tanti i commenti per lui: “Se il nostro orgoglio, ti vogliamo bene”, oppure “stai realizzando i sogni di tanti, sei un ragazzo meraviglioso: continua su questa strada e Dio sia con te”.

Di seguito un video in cui Osimhen saluta alcuni suoi amici d’infanzia a Lagos: