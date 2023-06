Il Napoli di Garcia comincia con il botto: Arriva il primo tassello del nuovo ciclo

Il Napoli comincia una nuova era sotto Rudi Garcia. Il primo passo? Il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’annuncio del rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia segna l’inizio del nuovo ciclo del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia. De Laurentiis, presidente del club, ha raggiunto un accordo con il talentuoso giocatore georgiano, che sarà un elemento chiave nel nuovo corso della squadra.

Il Napoli, con Luciano Spalletti ormai nel passato, si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua storia con l’arrivo di Rudi Garcia. Le fondamenta per questa nuova era, però, sono le stesse che hanno portato la squadra a vincere lo Scudetto: una rosa forte, giovane e stabile, quasi immutata nonostante i cambiamenti che il calciomercato inevitabilmente porterà.

Il giovane Khvicha Kvaratskhelia, eletto miglior giovane della Serie A, è stato una delle grandi sorprese della scorsa stagione. Approdato a Napoli quasi sconosciuto, ha dimostrato tutto il suo valore diventando un elemento chiave per la squadra e conquistando il cuore dei tifosi.

Il rinnovo del contratto e l’aumento dello stipendio sono la ricompensa per le sue straordinarie prestazioni. Il georgiano vedrà il suo stipendio raddoppiare, passando da 1.5 milioni di euro a stagione ai 3 previsti dal nuovo accordo, diventando così il quinto giocatore più pagato della rosa.

Questo passo da parte del Napoli manda un segnale chiaro a Kvaratskhelia e al resto del mondo del calcio: il club vuole costruire il suo futuro attorno a lui. Nonostante l’interesse di altri grandi club, il Napoli ha dimostrato la sua determinazione a mantenere uno dei suoi giocatori più preziosi.

Il rinnovo di Kvaratskhelia è il primo tassello del nuovo Napoli, un passo importante verso il futuro. Il club ha intenzione di continuare a rafforzarsi con l’arrivo di nuovi giocatori, come richiesto dal nuovo allenatore Garcia in questa sessione di mercato estiva. Con la permanenza di Kvaratskhelia, il Napoli ha posto le basi per un ciclo di successi anche nel futuro.