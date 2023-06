“Kvaratskhelia rinnova col Napoli: è tutto fatto!”

Khvicha Kvaratskhelia rinnova con il Napoli, il giocatore georgiano firma fino al 2027 il prolungamento di contratto.

Notizie Calcio Napoli – Arrivano ottime novità per il Napoli in vista della stagione 2022/23. Kvaratskhelia è pronto a restare in azzurro con un rinnovo di contratto importante.

La notizia viene data da Sportmediaset, che dà l’operazione prossima alla conclusione. Ecco quanto viene scritto sul portale che si occupa di sport: “L’attaccante georgiano avrebbe accettato la proposta di rinnovo della società

partenopeo. Il classe 2001 è stato premiato da De Laurentis con un prolungamento di contratto fino al 2028 e con un ingaggio pari a 3 milioni di euro a stagione. Il Napoli, dal canto suo, blinda uno degli artefici della storica vittoria del terzo scudetto e allontana così le sirene estere“.