Sportmediaset – Notizia bomba sul futuro di Kvaratskhelia

La redazione di Sportmediaset ha lanciato una notizia esplosiva riguardante il futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Se prima era uno sconosciuto, ora tutti conoscono Khvicha Kvaratskhelia. Colpa delle 14 reti e dei 17 assist in tutte le competizioni? Probabile, ma non solo. Se ne sta parlando tanto di acquisti e cessioni in casa Napoli, ma il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è sicuro di una cosa: non si lascerà scappare un talento come Kvaratskhelia.

Il Napoli è pronto al rinnovo del georgiano a cifre importanti e bonus, con un accordo che prevede 1,5 milioni di euro di ingaggio a stagione ed è valido fino al 2027 ed una idea che prende forma sempre di più: il raddoppio dell’ingaggio di Kvaratskhelia tra parte fissa e bonus, partendo da una base di 2,5 milioni garantiti, con un altro mezzo milione legato a obiettivi individuali e collettivi, più un ulteriore anno.

Idea che trova un grandissimo riscontro in seguito all’annuncio bomba lanciato dalla redazione di Sportmediaset: il talentuoso attaccante georgiano avrebbe accettato l’offerta di rinnovo presentata dal Napoli.

Il Napoli ha deciso di soddisfare le richieste del giocatore, che aveva chiesto un “contratto migliorativo” tramite il suo agente. De Laurentiis ha quindi fatto uno sforzo economico per il suo numero 77, aumentando il suo stipendio a 3 milioni di euro all’anno. Ciò rende Kvaratskhelia il quarto giocatore più pagato nella squadra, superato solo da Victor Osimhen (4,5 milioni di euro), Hirving Lozano (4,5 milioni di euro) e Piotr Zielinski (3,5 milioni di euro).

Una mossa del Napoli che garantisce la continuità di uno dei protagonisti della storica conquista del terzo scudetto, allontanando così le voci che lo volevano all’estero.