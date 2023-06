Bargiggia: “Mi arriva una notizia, ecco chi sarà il nuovo attaccante del Napoli di Garcia”

Paolo Bargiggia discute le possibili mosse del Napoli nel calciomercato estivo, prevedendo che David potrebbe diventare il nuovo bomber di Garcia

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è al centro delle attenzioni del calciomercato estivo. Paolo Bargiggia, noto giornalista e analista di calciomercato, ha discusso le possibili mosse del club partenopeo durante il suo intervento a Diretta Mercato, su 7 Gold. La questione principale riguarda il futuro di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che ha segnato 26 gol nella scorsa stagione di Serie A, diventando il capocannoniere.

Bargiggia ha espresso dubbi sulla permanenza di Osimhen al Napoli. Nonostante il giocatore abbia ancora due anni di contratto con il club, la sua quotazione potrebbe calare significativamente senza un rinnovo. Quindi, chi potrebbe sostituire un attaccante così prolifico?

Durante Diretta Mercato, Bargiggia ha analizzato le possibili opzioni offensive per il club di Aurelio De Laurentiis. “Vi do una notizia, al 70% arriverà David. Naturalmente nulla di sicuro e arriverebbe solo qualora Osimhen lasciasse il Napoli. Lascio il 15% a Beto, attaccante dell’Udinese. Hojlund? Affare difficile, le possibilità non vanno oltre il 10%. Infine Youssef En-Nesyri al 5%”, ha detto Bargiggia.

Queste dichiarazioni alimentano le speculazioni sul futuro del Napoli, con i tifosi in attesa di vedere chi sarà il prossimo bomber di Garcia. Sarà David, Beto, Hojlund o En-Nesyri? Solo il tempo dirà.