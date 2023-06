KISS KISS – Diego Demme torna in Germania: vicinissima la firma con l’Hertha Berlino

Diego Demme lascerà il Napoli dopo tre anni e mezzo per fare ritorno in Germania. Vicinissima la firma con l’Hertha Berlino.

Diego Demme si appresta a lasciare il Napoli dopo tre anni e mezzo per fare ritorno in Germania: l’Hertha Berlino sembrerebbe aver raggiunto un accordo con il club partenopeo.

Durante la splendida corsa verso il terzo scudetto, Luciano Spalletti ha impiegato raramente il centrocampista ex Lipsia, il quale è ora prossimo a lasciare il Napoli: secondo ‘Sky Deutschland‘ e stando a quanto ribadito e confermato dall’emittente ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista tedesco è destinato a tornare in Germania, precisamente all’Hertha Berlino. La squadra della Capitale, che ha chiuso in ultima posizione in campionato e dovrà quindi ripartire dalla 2. Bundesliga nella prossima stagione, ha proposto a Demme un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2026. Nonostante la poco allettante prospettiva di giocare in seconda serie anziché in prima, l’ex capitano del Lipsia ha accettato l’offerta. La proposta dell’Hertha prevede uno stipendio inferiore rispetto a quello attualmente percepito da Demme a Napoli. Il tedesco ha deciso di tornare in Germania per ottenere lo spazio che gli è stato negato negli ultimi due anni a Napoli.

Il club partenopeo lo aveva acquistato dal Lipsia nel gennaio del 2020, con l’intento di regalare all’allora allenatore azzurro Rino Gattuso un centrocampista combattivo. A causa di problemi fisici e della crescita di Lobotka, Demme è stato poi relegato in panchina. Dopo aver sfumato a gennaio, l’addio sembra ora destinato a diventare realtà.

I due club stanno trattando in modo concreto e l’annuncio ufficiale del trasferimento di Demme a Berlino potrebbe arrivare a breve.