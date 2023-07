Napoli: Lazar Samardzic nel mirino, pronto un contratto di cinque anni

Il Napoli è pronto a fare un’offerta per il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic. Per il calciatore un contratto quinquennale.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è pronto a fare un’offerta per il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il 21enne, che ha segnato cinque gol e fornito quattro assist nella scorsa stagione, ha attirato l’attenzione del club partenopeo.

Samardzic, un centrocampista moderno che conosce alla perfezione i tempi e i modi di inserimento, ha dimostrato il suo talento durante l’ultima stagione. Il Napoli lo ha studiato attentamente e si è mosso prima di tutti gli altri club interessati.

Secpndo quanto riporta il Mattino, nonostante l’Udinese abbia fissato il prezzo di Samardzic a 20 milioni di euro, il Napoli spera di poter negoziare un prezzo più basso grazie agli ottimi rapporti con il patron dell’Udinese, Pozzo. Il club azzurro offre anche a Samardzic un ruolo centrale nel suo progetto tecnico e l’opportunità di giocare in Champions League.

Il Napoli è disposto a offrire a Samardzic un contratto quinquennale con un salario base di 1,5 milioni di euro, oltre a bonus legati al rendimento personale e di squadra. Questa offerta potrebbe convincere l’Udinese a ridurre le sue pretese economiche e accettare un’offerta di circa 12 milioni di euro.

Se l’operazione andrà in porto, Samardzic potrebbe diventare un elemento chiave del Napoli già nelle prime settimane di ritiro. Questo trasferimento potrebbe rappresentare un’importante svolta per il club azzurro, che cerca di rafforzare la sua squadra in vista della prossima stagione.