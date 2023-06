Samardzic, Simeone, Kim e Osimhen: accadrà qualcosa molto presto

Il calciomercato del Napoli va avanti con Maurizio Micheli, bisogna definire le operazioni come il riscatto di Simeone o eventuali cessioni di Kim e Osimhen.

Si va avanti anche se con prudenza e senza fretta. Il campionato di Serie A è terminato da poco ed il Napoli con lo scudetto cucito sul petto può permettersi di ragionare con calma. Anche perché lo staff azzurro nel corso dei mesi non è stato fermo, ma ha continuato a ungere ingranaggi, funzionali a futuri acquisti.

Calciomercato Napoli: tutte le novità

Al momento la situazione è in fase di lento progresso, con Maurizio Micheli a guidare le operazioni ed a svolgere il lavoro di direttore sportivo, nel frattempo che si chiarisca definitivamente la questione legata a Cristiano Giuntoli.

Il calciomercato del Napoli prevede la scadenza del riscatto di Simeone da confermare entro il 15 e 16 giugno. Poi ci sono le operazioni Scalvini e Samardzic in entrata da tenere d’occhio.

“Esiste un elenco di giocatori, di obiettivi, di personaggi che piacciono o quantomeno attraggono. Il Napoli è una squadra forte, molto forte secondo le indicazioni e la valutazione di Spalletti, ma qualcosa accadrà presto – sul fronte Kim – qualche altra cosa potrebbe accadere – sul fronte Osimhen – e dunque bisogna attrezzarsi. Micheli, il ds in pectore, l’uomo della società che ha dimestichezza e conoscenze, tempi e ritmi, dialoga e viaggia. Fa la spola tra Roma e Napoli quando serve. Chiama e risponde.

Ma in questa fase la storia del mercato è ferma alle bozze: Scalvini e Koopmeiners con l’Atalanta, un difensore e un centrocampista; Doekhi con l’Union Berlino e Samardzic con l’Udinese, un’altra coppia di ruoli; e poi i ragazzi del Bari impegnati nello spareggio-promozione con il Cagliari, il portiere Caprile e il centrocampista Benedetti (via Samp). Sono idee, dicevamo la bozza di una storia che nascerà presto. E ancora: con il Lilla s’è parlato dell’esterno Zhegrova, collega di Rrahmani in Nazionale kosovara. A presto, per tutti: appuntamento ad allenatore scelto” scrive Corriere dello Sport.