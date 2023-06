Dalla Francia: Sergio Ramos al Napoli, operazione in segreto di De Laurentiis

Inaspettate notizie di mercato vedono Sergio Ramos, ex difensore del PSG, accostato al Napoli. Secondo alcuni rumors, il club italiano sarebbe interessato all’esperto difensore.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’orbita del calcio italiano potrebbe essere destinata a ricevere un colpo di scena: secondo voci di mercato, l’ex difensore del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, potrebbe trasferirsi al Napoli. La notizia arriva dopo l’annuncio del giocatore spagnolo che ha confermato, tramite un post sui social media, che la partita contro il Clermont sarà la sua ultima con il PSG.

“Sarà un giorno speciale, dirò addio a un’altra tappa della mia vita, addio al PSG. Non so in quanti posti possa sentirmi a casa, ma senza dubbio il PSG, i tifosi e Parigi sono uno di questi”, ha scritto Ramos, ringraziando il club francese per due anni “speciali”.

SERGIO RAMOS AL NAPOLI? IN FRANCIA SONO SICURI DELL’OPERAZIONE

Ma l’addio al PSG non significa il ritiro per il veterano difensore. Sergio Ramos, che ha avuto una carriera illustre e ricca di trofei, potrebbe vestire i colori del Napoli, secondo notizie provenienti dalla Francia.

Stando a quanto raccontato da canal plus, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, potrebbe sorprendere tutti e portare l’ex stella del PSG nella Serie A italiana. I rumors, dei media francesi affermano che i contatti sarebbero iniziati già a Gennaio e l’operazione sarebbe stata tenuta segreta fino ad ora.

Per quanto riguarda lo stipendio del giocatore, potrebbe essere previsto l’intervento del decreto crescita. Questa potrebbe essere una mossa strategica del Napoli per rafforzare la sua linea difensiva e per portare al club un calciatore di grandissima esperienza di livello internazionale.

Resta da vedere se questo scenario si materializzerà e se Ramos deciderà di unirsi al Napoli per la prossima stagione. Ma una cosa è certa: se dovesse accadere, sarebbe un grande colpo per il Napoli e per l’intera Serie A.