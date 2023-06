CorSport – Napoli: quanti dubbi anche sul mercato, ecco chi lo sta gestendo

Il calciomercato del Napoli è bloccato, non si affonda nessun colpo, anche perché manca l’allenatore e c’è un direttore sportivo in sospeso.

Le notizie di calciomercato per il Napoli non mancano, perché lo staff è comunque sempre attento a mantenere rapporti e costruire ponti per facilitare i nuovi acquisti. Ma in questo momento la priorità principale in casa azzurra è quella di trovare il nuovo allenatore, si fa con insistenza il nome di Rudi Garcia, ma bisognerà attendere. Molto dipenderà anche dalla finale playoff Bari-Cagliari, in caso di promozione del Bari i De Laurentiis dovranno fare una scelta, se vendere la società pugliese o quella partenopea. Scelta che sicuramente sarà già stata ponderata, ma a quel punto bisognerà metterla in pratica e non è semplice.

Napoli: chi gestisce il calciomercato

“Il Napoli, in questo momento, esibisce lo scudetto e anche una serie di dubbi legati ai vuoti in panchina e dietro la scrivania del ds, considerando l’addio di Spalletti e la situazione quantomeno delicata di Giuntoli, direttore senza portafoglio (oggi a Istanbul per la finale di Champions). Il mercato, in questa situazione, non può decollare e non decollerà fi no a quando non saranno chiari i piani tecnici: la filosofi a di De Laurentiis, da qualche anno ormai, è investire esclusivamente sui giocatori ritenuti funzionali dagli allenatori. Acquisti condivisi, insomma: già, ma con chi per il momento? DeLa lavora per risolvere il problema, e nel frattempo gli incontri sono affidati al responsabile scouting, Maurizio Micheli: è lui che gestisce chiacchierate e trattative, è lui che si occupa di mettere insieme i fi li dei discorsi interrotti. E sono un bel po’” scrive Corriere dello Sport.