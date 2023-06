Garcia al Napoli: contatto con De Laurentiis, prende quota il nome del francese

Rudi Garcia al Napoli, l’allenatore francese si è incontrato con Aurelio De Laurentiis, disponibilità per sostituire Luciano Spalletti.

Il nome di Garcia diventa sempre più chiacchierato, lo scrive anche Il Mattino che indica l’allenatore ex Roma come uno dei maggiori indiziati a diventare nuovo tecnico del Napoli. Già nella giornata di ieri Le Parisien aveva dato la notizia di Garcia, oggi la stampa italiana conferme le indiscrezioni che provengono dalla Spagna.

Napoli-Garcia: incontro a Firenze con De Laurentiis

Il tecnico ha allenato l’All-Nasr di Cristiano Ronaldo nell’ultima stagione, prima ancora esperienze in Ligue 1 con Olympique Marsiglia e e Olympique Lione, mentre in Serie A ha allenato la Roma dal 2013 al 2016.

“Rudi Garcia è l’unico incontrato di persona. L’allenatore sarebbe ben felice di tornare in un contesto competitivo come la Serie A, dopo la parentesi poco entusiasmante in Arabia Saudita all’Al-Nassr, che non è stata vivacizzata nemmeno dall’operazione per l’arrivo di Cristiano Ronaldo” scrive Gazzetta dello Sport.

Garcia nuovo allenatore del Napoli è una possibilità concreta al momento, soprattutto dopo che la Fiorentina ha deciso di tenersi stretto Vincenzo Italiano. De Laurentiis non andrà a forzare la mano per il tecnico dei viola, visti gli ottimi rapporti con Barone e Commisso, quindi la possibilità Italiano è oramai da scartare. Resta in piedi anche la possibilità di Galtier, ma resta comunque una seconda chance.