Spalletti: “La promessa a Maradona” sapete cosa ha fatto quando ha firmato?

Luciano Spalletti, con una promessa a Maradona e un intenso impegno, porta lo scudetto al Napoli. Emozionante tributo a Diego.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sembrerebbe che Luciano Spalletti avesse fatto una promessa a Diego Maradona quando firmò per il Napoli. “Vedrai, Diego, porterò lo scudetto nel tuo stadio,” avrebbe potuto dire.

Durante i suoi due anni alla guida del club, Spalletti ha spesso citato Maradona e, dopo il pareggio a Udine che ha suggellato il campionato più avvincente nella storia del Napoli, ha fatto una dedica sentita al leggendario giocatore.

La Promessa di Spalletti: L’Omaggio a Maradona e lo Scudetto al Napoli

La storia di Spalletti con Maradona non finisce qui. Lasciando il centro di allenamento di Castel Volturno, dove ha vissuto e lavorato negli ultimi sei mesi, Spalletti ha mostrato una collezione di maglie di Maradona.

Queste maglie, di varie tonalità – azzurro, bianco, rosso, nero – rappresentano il suo rispetto e la sua ammirazione per il defunto calciatore. Spalletti ha trascorso insonni notti di lavoro sotto queste maglie, con lo scudetto trasformato da un traguardo da raggiungere in un’ossessione da soddisfare.

In effetti, Spalletti aveva condiviso un dettaglio rivelatore nella primavera del 2021, poco dopo la sua firma con il Napoli. Aveva trascorso ore con i suoi figli a guardare i video delle partite del Napoli dell’epoca di Maradona. Spalletti desiderava immaginare un trionfo nello stesso stadio in cui Maradona aveva incantato il mondo.

Il suo sogno è diventato realtà con le emozionanti celebrazioni del 7 maggio e del 4 giugno. Uno scudetto vinto con un mese di anticipo, e dopo 33 anni, meritava una celebrazione degna di questo nome. E, senza dubbio, anche Diego avrebbe applaudito.

La passione di Spalletti per il Napoli e per Maradona è chiara. Le maglie di Maradona troveranno un posto d’onore nella sua collezione privata, custodita nella sua villa sulle colline toscane. E la nostalgia per Napoli, per lo stadio, per lo scudetto e per Diego, sarà sempre con lui.

L’avventura di Spalletti al Napoli è stata non solo un tributo a Diego Maradona, ma anche un omaggio alla passione, al talento e alla storia dello sport che entrambi amano: il calcio.