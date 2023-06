Le Parisien: ” Rudi Garcia vicinissimo al Napoli. Arrivano nuove indiscrezioni”

Rudi Garcia, rimasto senza club dopo aver lasciato l’Al Nassr, è uno dei potenziali successori di Luciano Spalletti al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dalla prematura fine dell’avventura di Patrick Vieira al Crystal Palace, il 17 marzo 2023, non c’è più alcun allenatore francese titolare di una panchina in prima divisione in uno dei quattro grandi campionati (Germania, Inghilterra, Spagna e Italia). Potrebbe questa carenza finire nelle prossime settimane? Anche se tutto è tutt’altro che concluso, l’ipotesi di vedere Rudi Garcia arrivare a Napoli, campione della Serie A in sostituzione di Luciano Spalletti, si è fatta strada nei giorni scorsi.

Napoli Interessato a Garcia

Secondo quanto riporta Le Parisien, nonostante nulla sia ancora definito, l’ipotesi che veda Garcia alla guida del Napoli, campione di Serie A, in sostituzione di Spalletti, sembra sempre più concreta.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal quotidiano francese, Garcia, 59 anni, libero da aprile e con un italiano fluente, avrebbe già avuto colloqui con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Dopo il mancato ingaggio di Luis Enrique, anche nel mirino del PSG.

Garcia: Un Passato di Successi in Italia

Garcia non è nuovo alla Serie A, avendo già guidato la Roma dal 2013 al 2016. Campione di Francia col Lille nel 2011, finalista in Europa League con il Marsiglia nel 2018 e in Champions col Lione nel 2020, Garcia ha legato il suo nome a Francesco Totti, leggenda della Roma, durante il suo periodo in giallorosso. Se i contatti dovesse concretizzarsi, Napoli potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di rilancio per l’allenatore francese.

Spalletti, che desidera un anno sabbatico, ha salutato Napoli il 4 giugno, durante la cerimonia di premiazione. Interrogato da DAZN sul consiglio per il suo successore, ha risposto: “Gli direi semplicemente di avere fiducia in questi giocatori, perché hanno grandi qualità umane e sportive“.