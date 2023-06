Rudi Garcia, Candidato per la Panchina del Napoli: la Cena Con De Laurentiis Segna l’Inizio

Rudi Garcia, in lizza per diventare il nuovo allenatore del Napoli dopo un incontro con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia, l’ex allenatore dell’Al Nassr, sembra essere entrato nella corsa per prendere il posto di Luciano Spalletti come allenatore del Napoli. Con un incontro notturno a Roma con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, Garcia si pone come candidato di spicco.

Rudi Garcia in Contatto con Napoli Un’auto con vetri oscurati si avvicina alla residenza di De Laurentiis a Roma. All’interno, Rudi Garcia, 59 anni, l’ultimo allenatore dell’Al Nassr in Arabia Saudita. La notizia ha immediatamente sollevato speculazioni sulla possibilità che Garcia possa succedere a Spalletti sulla panchina del Napoli.

Il Ritorno di Garcia in Italia? La carriera di Garcia è stata segnata da successi e sfide. Ha guidato la squadra giallorossa, la Roma, dal 2013 al 2016, ottenendo due secondi posti e vivendo un esonero a stagione in corso. La sua compagna, Francesca Brienza, giornalista di Roma TV, lo ha accompagnato durante le sue esperienze internazionali.

Una Decisione Entro il 27 giugno Il futuro di Garcia a Napoli rimane incerto. De Laurentiis, che ha sempre mostrato ammirazione per Garcia, ha dichiarato che la decisione finale sulla direzione del club verrà presa entro il 27 giugno. Gli occhi degli appassionati di calcio sono rivolti a Napoli, in attesa di vedere se Garcia, che deve il suo nome alla passione di suo padre per il ciclista Rudi Altig, prenderà il comando della squadra partenopea.