Repubblica: Italiano resta alla Fiorentina, niente Napoli. Arriva l’annuncio

La Fiorentina conferma Vincenzo Italiano, respingendo le avances del Napoli. Scopriamo i dettagli di questa importante decisione.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Vincenzo Italiano, resta alla Fiorentina, durante l’incontro con la dirigenza viola ha confermato la sua decisione di rimanere a Firenze anche per la prossima stagione. Nonostante fosse corteggiato da diverse società, incluso il Napoli, il campione d’Italia, Italiano ha optato per onorare il suo contratto con la Fiorentina.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, il tecnico viola e la proprietà della squadra hanno avuto un incontro sereno e costruttivo, riflettendo sulle prestazioni della scorsa stagione e discutendo i piani per il futuro. Questo incontro giunge a seguito della sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference League contro il West Ham.

Nonostante la squadra abbia raggiunto due finali importanti – in Coppa Italia e Conference League – e si sia classificata ottava nella scorsa stagione, ci sono grandi speranze per il futuro. In caso di una sentenza Uefa sulla Juventus, ci potrebbero essere nuove opportunità europee per la Fiorentina.

Durante l’incontro, è stato discusso anche il piano per la prossima stagione sportiva, che includerà inevitabilmente dei cambiamenti nel mercato estivo. Italiano continuerà a rispettare il suo contratto con la Fiorentina, che scade nel 2024, con un’opzione di prolungamento fino al 2025.

Il Napoli, che aveva puntato forte su Italiano per sostituire Luciano Spalletti, dovrà ora cercare altrove.