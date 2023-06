Chirico: "La Juventus è l'ossessione dei napoletani. Ci fanno dispetti inutili, ma non sanno che..."

Marcello Chirico ha espresso il suo disappunto per l’atteggiamento del Napoli verso la Juventus, per il caso Giuntoli. Sostenendo che l’attuale Direttore Sportivo, dei partenopei, sia ostaggio di una rivalità calcistica.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Juventus, ha espresso critiche aspre nei confronti del Napoli durante la recente trasmissione televisiva Il Processo, in onda su 7 Gold. Secondo Chirico, l’ossessione del Napoli per la Juventus sta ostacolando la carriera di Cristiano Giuntoli, l’attuale Direttore Sportivo degli azzurri.

Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli al Centro della Controversia

Nella sua intervista, Chirico ha puntato il dito contro il Napoli per aver rifiutato di rilasciare Giuntoli, nonostante la Juventus stia aspettando di accoglierlo come nuovo Direttore Sportivo. “Perché il Napoli non dà il via libera all’attuale Direttore Sportivo degli azzurri per andare alla Juventus? Perché a Napoli vivono di dispetti, altrimenti non si spiega,” ha detto Chirico.

Chirico: ‘Siamo l’Ossessione del Napoli’

Il giornalista ha ulteriormente accusato il Napoli di nutrire un’ossessione per la Juventus. “Inutile negarlo: noi della Juventus siamo l’ossessione dei partenopei. Se fossimo stati un altro club probabilmente il sì di De Laurentiis sarebbe già arrivato“, ha dichiarato Chirico, riferendosi al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che secondo lui è riluttante a liberare Giuntoli per farlo andare ai rivali storici.

Chirico attacca Napoli ma dimentica alcuni particolari interessanti

Marcello Chirico ha suscitato molto dibattito con le sue dichiarazioni sulla rivalità tra Juventus e Napoli, affermando che il Napoli è ossessionato dalla Juventus. Tuttavia, c’è un crescente numero di tifosi e analisti che sostengono che potrebbe essere il contrario. Guardando indietro, vediamo la Juventus attingere dal talento e dalle strategie del Napoli.

Higuain, Sarri, Giuntoli: Una Tendenza della Juventus?

Gonzalo Higuain si è trasferito dal Napoli alla Juventus, diventando uno dei più costosi trasferimenti nella storia del calcio italiano. Questo trasferimento ha segnato l’inizio di un trend della Juventus nell’acquisire figure chiave dal Napoli.

Maurizio Sarri, che ha guidato il Napoli a raggiungere alcuni dei suoi migliori risultati, è stato ingaggiato come allenatore della Juventus. Sarri è ampiamente riconosciuto per il suo stile di gioco unico e accattivante, e il suo arrivo alla Juventus ha indotto molti a sospettare che la squadra stesse cercando di replicare il successo del Napoli.

Ora, con il contratto di Cristiano Giuntoli al Napoli in scadenza nel prossimo anno, ci sono voci che la Juventus lo voglia come suo nuovo Direttore Sportivo. Ancora una volta, sembra che la Juventus stia cercando di incorporare elementi del Napoli.

Chi è l’Ossessionato?

In risposta alle affermazioni di Chirico, sembra che, guardando la serie di movimenti tra i club, la Juventus possa essere quella più ossessionata. Mentre il Napoli ha mantenuto una certa consistenza nella sua gestione e nella sua squadra, la Juventus ha acquisito chiave figure del Napoli negli ultimi anni.

L’affermazione che la Juventus stia cercando di imitare il modello del Napoli non è senza fondamento. Il trasferimento di Higuain, l’assunzione di Sarri, e l’interesse per Giuntoli, sono tentativi palesi di replicare la formula di successo del Napoli.