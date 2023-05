Allegri ha cambiato il destino di Inter e Napoli: l’incredibile retroscena del calcio italiano

La decisione di Massimiliano Allegri di tornare alla Juventus nel 2021 ha innescato una serie di eventi che hanno rivoluzionato il destino dell’Inter e del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La decisione di Massimiliano Allegri di tornare alla Juventus nel 2021 ha avuto un impatto sorprendente sul destino dell’Inter e del Napoli. Scopriamo come questa scelta ha creato uno scenario di sliding doors nel calcio italiano.

Massimiliano Allegri: un bivio che ha cambiato Inter e Napoli

Nel 2021, Massimiliano Allegri, l’attuale allenatore della Juventus, ha avuto l’opportunità di diventare l’allenatore dell’Inter o del Napoli, squadre che lo hanno fortemente cercato. Tuttavia, Allegri ha scelto di ritornare alla Juventus, un’azione che ha innescato un incredibile sliding doors nel calcio italiano.

Il successo di Inter e Napoli: il risvolto della medaglia

Dopo la rinuncia di Allegri, l’Inter ha puntato su Inzaghi mentre il Napoli ha scelto Spalletti come allenatore. Queste scelte si sono rivelate vincenti: l’Inter ha raggiunto una finale di Champions League e il Napoli ha vinto lo Scudetto.

La stagione di Allegri alla Juventus: nessun titolo in bacheca

Nel frattempo, la seconda stagione consecutiva di Allegri alla Juventus si è conclusa senza titoli, nonostante l’allenatore sia stato al centro dell’attenzione per le questioni extracalcistiche che hanno disturbato l’atmosfera dello spogliatoio bianconero.

Allegri: un destino diverso per Inter e Napoli?

Nell’estate del 2021, prima di accettare l’offerta della Juve, Allegri era vicino a diventare l’allenatore dell’Inter grazie all’insistenza di Marotta, ed era in conversazioni con il Napoli dopo colloqui con De Laurentiis. Se Allegri avesse scelto una di queste squadre invece della Juventus, il destino di queste tre squadre avrebbe potuto essere molto diverso.

Il resto è storia con Napoli campione d’Italia e Inter in finale di Champions, mentre la Juventus, chiaramente non solo per demeriti di Allegri, non ha ancora alzato un trofeo dal ritorno del tecnico in bianconero.