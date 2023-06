Napoli, secondo club al mondo per crescita economica: 3 miliardi di ricavi nell’era De Laurentiis

Il Napoli è salito alla 18ª posizione nella classifica mondiale dei brand, con una crescita del 31,5% in un anno. Sotto la gestione di De Laurentiis, il club ha visto ricavi per 3 miliardi di euro in vent’anni. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, ha piani ambiziosi per espandere ulteriormente il brand.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha fatto un notevole salto in avanti nel mondo del calcio. Secondo il report “Football 50” elaborato da Brand Finance, il Napoli è la seconda squadra che cresce di più al mondo, scalando 9 posizioni in un anno, dalla 27ª alla 18ª, con un incremento del 31,5% e raggiungendo il valore di 240 milioni di euro.

Sul mercato più attrattivo e con più prodotti ufficiali venduti, il Napoli ha dimostrato di essere un brand vincente, sia dentro che fuori dal campo. Il valore del brand del Napoli è cresciuto del 275% dal 2011, aggiungendo quasi 180 milioni di euro solo in termini di trademark.

La gestione di De Laurentiis ha portato ricavi per 3 miliardi di euro in vent’anni, evidenziando il grande acume per il marketing del presidente. Infatti, nel ventennio della sua gestione, i ricavi complessivi hanno sfiorato i 3 miliardi di euro, con campagne di marketing di successo come le magliette con il bacio lanciate per San Valentino.

Al primo posto tra le squadre di maggior valore il Manchester City ha spodestato il Real Madrid come club di maggior valore al mondo. La società inglese ha visto la sua valutazione aumentare del 13%, raggiungendo 1,5 miliardi di euro e superando i blancos, il cui valore è diminuito del 4% scendendo a 1,46 miliardi di euro.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di allargare gli orizzonti della squadra. Ad esempio, l’acquisizione di Kim ha portato non solo un talento in campo, ma anche un incremento del brand del Napoli in Corea del Sud. De Laurentiis sta guardando con grande interesse a mercati come gli Stati Uniti e il Giappone, cercando giocatori forti di quei due paesi da acquistare.

Il Napoli ha fatto grandi passi avanti nel 2023, mostrando una crescita significativa e scalando la classifica mondiale dei brand. Questo successo è in gran parte dovuto alla gestione di De Laurentiis, alla sua attenzione per il marketing e alla sua ambizione di espandere ulteriormente il brand nel futuro. Con una crescita del 31,5% in un anno e l’obiettivo di espandere il suo appeal a mercati internazionali come gli Stati Uniti e il Giappone, il Napoli è senza dubbio un club da tenere d’occhio nel 2024.