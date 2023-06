Tensione tra De Laurentiis e Giuntoli: il Capo dello Scouting, Micheli, prende il comando delle trattative del Napoli

In mezzo alle tensioni crescenti tra De Laurentiis, e il DS Cristiano Giuntoli, il capo dello scouting Maurizio Micheli prende le redini delle trattative di mercato del Napoli. La guerra di nervi continua, ma il mercato non aspetta.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La situazione tra Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si fa sempre più tesa. Secondo le ultime informazioni divulgate dal Corriere dello Sport, le trattative di mercato per la squadra azzurra sono attualmente guidate da Maurizio Micheli, il capo dello scouting del Napoli.

Da tempo si respira un clima teso tra De Laurentiis e Giuntoli, con quest’ultimo che ha un contratto in scadenza nel giugno 2024. L’addio sembrerebbe inevitabile: il rapporto tra i due era già incrinato dal gennaio 2021, quando Giuntoli si ritrovò sotto il fuoco incrociato del presidente, dopo una rivoluzione di mercato dal costo di centinaia di milioni e con risultati insoddisfacenti.

Le voci di un interessamento della Juventus per Giuntoli hanno ulteriormente complicato la situazione. Sebbene un ingaggio di un milione e mezzo per altri dodici mesi sembrerebbe garantito, a questi livelli le dinamiche si fanno complesse. De Laurentiis, nonostante tutto, non intende lasciar andare facilmente il suo direttore sportivo.

Nel frattempo, Micheli, fedele esploratore di talenti per il Napoli, tra gli uffici di Roma e le spedizioni internazionali, ha preso le redini delle trattative di mercato. Un compito che comporta non solo la ricerca di nuovi talenti, ma anche obblighi diplomatici, vista la propensione di De Laurentiis a prendere in mano personalmente le trattative.

Sul tavolo ci sono anche possibili successori per Giuntoli: Accardi dell’Empoli era la prima opzione, Polito del Bari un nome familiare, ma ora si parla anche di Maurizio Micheli.

Nonostante le tensioni, le trattative del Napoli non si fermano e Micheli risponde alle chiamate del mercato. Cristiano Giuntoli, nel frattempo, si gode un meritato riposo, sapendo di aver lasciato un’impronta significativa nel mercato dei Kvara e dei Kim. Una guerra di nervi in corso, con dinamiche complesse e tempi precisi, ma il mercato non aspetta.