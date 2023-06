Giuntoli a Capri,il ds scatenato canta ‘La Mano de Dios’ in Onore di Maradona : Segnale di permanenza? VIDEO

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha reso omaggio alla leggenda del calcio Diego Maradona cantando ‘La Mano de Dios’ durante una festa a Capri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha onorato la leggenda del calcio, Diego Armando Maradona, cantando una delle sue canzoni più celebri, ‘La Mano de Dios’, durante una festa a Capri. Conosciuto per il suo ruolo fondamentale nel recente successo dello scudetto del Napoli, Giuntoli ha scelto di dedicare un momento della sua vacanza per ricordare l’icona del calcio e forse anche per lanciare un segnale sulla sua permanenza a Napoli.

“Giuntoli ha fatto un tributo emozionante a Maradona, dimostrando ancora una volta il forte legame che Napoli ha con il suo campione“, ha dichiarato Giuseppe Pompilio, collaboratore di lunga data di Giuntoli al Napoli.

Durante il suo soggiorno a Capri, Giuntoli ha visitato la celebre Taverna Anema e Core, dove è stato filmato mentre cantava la canzone dedicata a Maradona. Vestito con una maglia rossa e una giacca bianca, l’ex direttore sportivo del Carpi sembrava completamente a suo agio, godendosi un momento di relax e divertimento dopo il trionfo dello scudetto.

Nonostante le voci sulla sua possibile futura collaborazione con la Juventus, Giuntoli sembra aver messo da parte le questioni di lavoro per godersi un po’ di tempo libero.

Giuntoli a Capri lancia un segnale al Napoli?

La presenza di Cristiano Giuntoli a Capri sembra del tutto casuale, ma nel calcio nulla è come sembra. Nonostante le molte speculazioni fatte sul DS del Napoli, secondo alcuni prossimo al matrimonio con la Juventus, Giuntoli è ancora in pianta stabile nell’organico azzurro.

Giuntoli e il presidente del Napoli durante la festa per la vittoria dello scudetto hanno avuto modo di confrontarsi, il patron ha fatto capire a chiare lettere che non intende rafforzare i rivali bianconeri. Il futuro di Giuntoli non è scritto come in molti pensano.