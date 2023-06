Giuntoli-Juventus, da Torino: “De Laurentiis sta giocando”

Il giornalista Gianluca Oddenino si è soffermato sul futuro della Juventus e su quello dell’attuale ds del Napoli, Cristiano Giuntoli.

In casa Napoli regnano ancora dubbi ed incertezze. Per quel che concerne l’allenatore, Luciano Spalletti ha già fatto conoscere la sua volontà di prendersi un anno sabbatico e dedicarsi completamente a famiglia e campagna per l’anno prossimo, lasciando dunque il posto a qualcun altro. Che sia Vincenzo Italiano o Luis Enrique, o addirittura Roberto Mancini, questo non è ancora dato saperlo. Ma l’addio di Spalletti è cosa certa. Un po’ meno quello dell’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, che ormai tutti danno per certo a Torino, alla corte della Juventus.

Giuntoli alla Juventus, da Torino: “De Laurentiis sta giocando”

Cristiano Giuntoli arriverà alla Juventus? A dire la sua è intervenuto anche il giornalista de La Stampa, Gianluca Oddenino, che a Radio Bianconera ha parlato proprio della Juventus, dei progetti futuri del club e dell’approdo o meno di Giuntoli a Torino.

“E’ una partita chiusa da una parte, credo che la Juve con lui abbia più di un accordo, però è un ds che non si è ancora liberato dal Napoli e non basta mandare una lettera di dimissioni. E trattare con ADL non è la cosa più semplice del mondo. De Laurentiis non lo ha fermato quando ha capito che voleva andare alla Juve, ma sta giocando allungando i tempi il più possibile. Entrare in moto più tardi può essere un problema”.

“Non credo che la Juve aspetterà in infinito, credo che sarà la settimana chiave questa. La mossa di Manna? E’ già ds ad interim, potrebbe anche dire alla Juve che ce la può fare in caso di non arrivo di Giuntoli. E potrebbe comunque aiutare quest’ultimo ad ambientarsi se arriverà”. Ha concluso Oddenino.