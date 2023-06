Gasperini: da Bergamo arriva un’ottima notizia per il Napoli

Gian Piero Gasperini resta all’Atalanta, decisione ufficiale. Il tecnico era stato indicato come possibile sostituto di Luciano Spalletti.

Da Bergamo arriva un’ottima notizia Gian Piero Gasperini resta all’Atalanta. Molti si chiederanno perché ottima? Dal punto di vista tecnico Gasperini non si discute, è preparato e offre un ottimo gioco, ma i suoi trascorsi dialettici contro il Napoli non ci piacciono minimamente. Sarebbe stato un vero azzardo portarlo a Napoli in un ambiente che inizialmente sarebbe stato molto ostile.

Inoltre Gasperini al Napoli dal punto di vista tattico sarebbe stato una sorta di suicidio. Il tecnico predilige giocatori molto diversi da quelli che ha in rosa la SSCN e quindi si sarebbe dovuto adattare, oppure adattare i giocatori, o effettuare una rivoluzione.

Insomma, giusto che Gasperini resti a Bergamo dove ha fatto un ottimo lavoro con l’Atalanta. Giusto che il Napoli sia un avversario sportivo del Gasp, meglio restare così che doversi sopportare. Aurelio De Laurentiis dovrà trovare un altro allenatore, magari lo ha già preso. Tante strade portano a Vincenzo Italiano della Fiorentina, ma qualcosa di potrà sapere solo dopo la finale di Conference League.