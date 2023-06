Moggi: “Giuntoli sarebbe già alla Juve, lo frena soltanto una cosa”

A soffermarsi sul possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus è l’ex dg bianconero, Luciano Moggi.

La Juventus ha deciso di proseguire con Massimiliano Allegri. Le recenti notizie confermano il futuro del tecnico toscano nella squadra bianconera, che oltre ad avere ancora due anni di contratto, sembra godere della fiducia totale della società. Il nuovo percorso della Juventus ripartirà dunque con Allegri, nonostante le difficoltà delle ultime due stagioni, resta da capire ora chi sarà il prossimo direttore sportivo. Sono tante le voci che vedrebbero il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, a Torino.

A dire la sua è intervenuto anche Luciano Moggi, ex dg bianconero, che sulle colonne di Libero ha detto:

“Giuntoli, se non fosse stato frenato da un contratto con il Napoli non scadenza a fine prossimo anno, sarebbe già volato a Torino, destinazione Juventus. Di sicuro c’è che il Napoli si troverà senza il suo allenatore vincente e rischia di perdere anche il ds Giuntoli. Che se ne potrà parlare in seguito visto che la Juve, al momento, potrebbe optare per una soluzione interna: Manna. Considerato poi che si sentono formulare tante ipotesi sul futuro allenatore bianconero, a noi risulta che resterà Allegri il quale, senza la penalizzazione, sarebbe in Champions”.