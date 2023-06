Maradona: La Figlia Dalma Attacca De Laurentiis – Scopri il Retroscena

Dalma Maradona, figlia dell’immortale Diego Maradona, critica il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso i social media.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Dalma Maradona, figlia dell’immortale Diego Maradona, ha apertamente criticato Aurelio De Laurentiis, presidente del SSC Napoli, in una serie di post pubblicati sui social network.

Disputa tra Dalma Maradona e Aurelio De Laurentiis Rivitalizzata

Nel 2021, De Laurentiis non concesse a Dalma l’autorizzazione per girare alcune scene di un documentario dedicato a suo padre nello stadio che porta il suo nome, un evento che, secondo Dalma, ha compromesso la loro relazione. Questa disputa è diventata di dominio pubblico grazie ai social media.

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha portato Dalma a complimentarsi con la squadra e con l’argentino Simeone, che ha dedicato il suo gol a Maradona. Tuttavia, ha riservato parole dure per De Laurentiis, dichiarando: “Peccato per il presidente del club…”.

“Lo stadio porta il mio cognome e mi hai proibito di entrare solo perché non voglio che tu ti arricchisca a spese di mio padre e che tu sfrutti l’amore della gente per lui“, ha scritto Dalma nei suoi post sui social network.

I Social Media Come Campo di Battaglia per le Celebrità

Secondo l’esperto di media e comunicazione, Dott. Luca Marini, “Questo episodio dimostra l’importanza crescente dei social media come piattaforma per le personalità pubbliche per esprimere le loro opinioni e sentimenti. Dalma ha scelto di usare questo mezzo per esprimere la sua insoddisfazione e le sue critiche nei confronti di De Laurentiis”.

Marini ha continuato, “Inoltre, il post di Dalma su De Laurentiis dimostra la durata delle tensioni tra i due, nonostante siano passati due anni da quando si è verificato l’episodio riguardante il documentario. Questo potrebbe indicare che le controversie possono rimanere irrisolte anche a distanza di tempo“.

Mentre Dalma Maradona elogia il Napoli per la recente vittoria dello scudetto, resta aperta la disputa con il presidente del club, De Laurentiis. Per ora, rimane da vedere come si evolverà questa situazione.