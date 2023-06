Il Napoli ha dominato il campionato, lo scudetto non è mai stato in discussione. Juve , Milan, Inter dove eravate?

Il Napoli si è distinto dominando anche le big storiche del campionato italiano di serie A – Inter, Milan e Juventus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel panorama calcistico italiano, il Napoli spicca come un colosso incontrastato, lasciando alle spalle le big storiche – Inter, Milan e Juventus. Quest’anno, le squadre top hanno mostrato una performance vacillante, tra cadute e rialzate.

Napoli, il Gigante del Campionato

A novembre, prima del Mondiale, il Napoli si trovava in una posizione privilegiata, avendo otto punti in più del Milan. Molti avrebbero potuto pensare che si trattasse di un vantaggio passeggero, ma la verità è che il Napoli ha dimostrato fin dall’inizio la sua superiorità. Con due vittorie contro la Juventus e un successo a San Siro contro il Milan, il Napoli ha continuato a trionfare in ogni situazione.

Le difficoltà delle big

La stagione è stata particolarmente dura per il Milan, che ha sofferto per l’assenza del portiere Maignan. Anche l’euforia post-Scudetto potrebbe aver giocato un ruolo, portando forse la squadra a riposarsi sugli allori. La Juventus, dal canto suo, ha avuto problemi extra-campo e ha continuato a mostrare difficoltà tattiche sotto la guida di Allegri. Infine, l’Inter, nonostante un organico di valore, ha mostrato una consistenza discontinua, perdendo partite che sembravano vinte e pareggiandone altre.

Il dominio del Napoli: cosa significa per il futuro?

Non c’è dubbio che il Napoli abbia dominato questa stagione del campionato italiano. Ma cosa significa per il futuro? Sarà interessante vedere come le squadre rivali risponderanno e se riusciranno a risollevarsi per la prossima stagione.