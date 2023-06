Osimhen lettera social per celebrate lo scudetto: Retroscena Ibra

Victor Osimhen, celebra lo scudetto e il titolo di “Primo Capocannoniere Africano” con una lettera sui social media.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante stellare del Napoli e primo capocannoniere africano, celebra il suo ruolo cruciale nel guidare il Napoli allo scudetto in una toccante lettera sui social media. Nonostante la sua prodezza in campo e il titolo di campione, il futuro del giocatore con il Napoli è un rebus, con i giganti del calcio come il Real Madrid e il Manchester United che si mostrano interessati.

Un Trionfo Celebrato Sui Social Media

L’attaccante nigeriano ha espresso la sua gioia e gratitudine in un messaggio emotivo condiviso sui social media, lodando i tifosi, i compagni di squadra e l’intera città di Napoli. «Questo è uno dei momenti più felici della mia vita: siamo i campioni d’Italia. Abbiamo vinto lo scudetto!», ha scritto Osimhen, rivelando il suo orgoglio per essere stato eletto miglior attaccante del campionato e il primo giocatore africano a vincere la classifica dei cannonieri.

«Sono stato anche eletto miglior attaccante del campionato e sono il primo giocatore africano a vincere la classifi ca dei cannonieri e il primo dal 2009 a combinare lo scudetto con il titolo di capocannoniere. Da Ibrahimovic con l’Inter a Osi con il Napoli».

Il Futuro di Osimhen: Napoli o Partenza?

Nonostante le celebrazioni, il futuro di Osimhen con il Napoli resta incerto. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso il desiderio di mantenere il giocatore, ma club come il Real Madrid e il Manchester United stanno tenendo d’occhio la situazione. L’interesse per Osimhen si estende anche al Paris Saint-Germain, con il contratto del giocatore con il Napoli in scadenza nel 2025. Le discussioni sul futuro del calciatore sono inevitabili, ma per ora Osimhen sembra concentrato a celebrare il trionfo con i tifosi.

Il messaggio di Victor Osimhen: “Grazie Tifosi, Grazie Napoli”

Osimhen ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi e degli allenatori nella conquista dello scudetto. “Questa vittoria appartiene a tutti noi!”, ha dichiarato. Osimhen ha evidenziato come la squadra abbia trasformato le avversità in motivazione, lottando costantemente per la vittoria.