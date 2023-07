Colomosse: “Napoli, vuoi fare un affare? Devi prendere Kilman”

Il giornalista inglese Tom Colomosse si è soffermato sulle prossime mosse di mercato del Napoli, ponendo in auge il profilo di Max Kilman.

Notizie mercato Napoli – Il Napoli deve sopperire al vuoto che lascerà Kim visto che, subito dopo il superamento delle visite mediche, il coreano si trasferirà al Bayern Monaco.

Diversi i nomi monitorati dal Napoli per cercare il sostituto, ma un consiglio sulle prossime mosse di mercato arriva direttamente dall’Inghilterra, precisamente dal giornalista Tom Colomosse, corrispondente del ‘Daily Mail’. Di seguito le sue parole alla trasmissione “Si gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Crc:

“Koch al Napoli? Istintivamente direi che non sia all’altezza del Napoli, ma se due o tre anni fa mi avessero detto che Anguissa avrebbe fatto bene, sarei stato ugualmente sorpreso. Koch per me non è un difensore affidabile o all’altezza di una squadra che deve vincere lo scudetto, ma forse il Napoli sa leggere i calciatori diversamente”.

Napoli su Max Kilman? “È un giocatore molto interessante. È stato un giocatore internazionale di Futsal fino a 21/22 giocava nei dilettanti, poi è cresciuto in maniera enorme. È alto, mancino ed abbastanza tecnico. Se il Napoli prende lui fa un affare secondo me, perché sa inserirsi in una squadra forte così. La difesa del Wolves è stata sempre molto forte, il problema è stato segnare. Kim ha fatto delle cose straordinarie e sta per andare al Bayern dopo una sola stagione. Se Kilman riuscisse a tenere il ritmo di Kim farebbe molto bene”. Ha concluso il giornalista.