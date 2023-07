Kim-Bayern Monaco, novità sulla clausola: la vera cifra è più bassa di quella ipotizzata

Kim al Bayern Monaco, a breve l’ufficialità. Nel frattempo emergono nuovi dettagli interessanti sulla clausula rescissario.

Notizie Mercato Napoli – Kim Min-jae si unirà al Bayern Monaco dopo aver superato la seconda parte di visite mediche previste per domani, poi firmerà un contratto quinquennale con il club bavarese del valore di sette milioni a stagione più bonus. Il sudcoreano, a malincuore, lascerà il club partenopeo dopo una sola ricca stagione in cui sono arrivati cospicui premi, lo Scudetto ed una storica qualificazione ai quarti di Champions League.

Intanto emergono particolari dettagli sulla clausola rescissoria valida all’1 al 15 luglio, di cui l’ammontare era ancora oscuro. Secondo quanto riferito da SKY Sport la clausola rescissoria sarebbe di 50 milioni di euro lordi, quindi ammonterebbe ad un totale di circa 48 milioni netti con le tasse da aggiungere. Una cifra dunque più bassa dei 58-60 milioni di cui si era inizialmente parlato nei giorni scorsi. Ricordiamo che De Laurentiis lo scorso anno sborsò 20 milioni per acquistarlo.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che un giocatore come Kim riuscisse a raccogliere un’eredità pesante come quella lasciata da Kalidou Koulibaly, eppure le sue prestazioni sono finite dritte nel cuore dei napoletani che si accingono a salutarlo a malincuore. Il Napoli si è già attivato alla ricerca di un sostituto, con almeno quattro profili monitorati ma un solo grande nome per ora in pole position: quello di Max Kilman del Wolverhampton.