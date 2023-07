Di Marzio: “Napoli Cerca il Successore di Kim, richieste alte”

Il Napoli è alla ricerca di un degno sostituto per Kim, in partenza per il Bayern Monaco. Le Normand e Kilman sono sulla lista, ma le loro quotazioni sono elevate, secondo Gianluca Di Marzio.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Con la partenza imminente del difensore Kim Min-Jae verso il Bayern Monaco, il Napoli è attivamente alla ricerca di un sostituto. Il rispettato esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha offerto la sua analisi sui potenziali sostituti in un recente post sul suo sito ufficiale.

“Con Kim Min-Jae ormai pronto a lasciare il Napoli, la dirigenza azzurra è al lavoro per trovare un degno sostituto. I primi nomi sono Le Normand della Real Sociedad e Kilman del Wolverhampton“, ha scritto Di Marzio.

Tuttavia, i costi di queste potenziali acquisizioni potrebbero rivelarsi un ostacolo. “Per Le Normand, il club spagnolo della Real Sociedad non vuole scendere sotto i cinquanta milioni della clausola, mentre per Kilman i Wolves non si muovono da una base minima di offerta di ben quaranta milioni di euro“, ha rivelato Di Marzio.

Queste richieste economiche, considerate elevate dalla dirigenza azzurra, potrebbero rallentare le trattative. Tuttavia, rimane da vedere se il club, guidato da Aurelio De Laurentiis, sarà disposto a mettere sul piatto le somme richieste per assicurarsi uno di questi difensori.

Il Napoli ha dimostrato in passato una notevole capacità di sostituire i propri migliori giocatori con nuovi talenti, e i tifosi del club azzurro possono aspettarsi che il club agisca con la stessa prudenza e intuizione in questa situazione.

Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato e sul futuro del Napoli.