Il Napoli riparte da Frosinone, tifosi gialloblù carichi: “Inizieremo con una vittoria”

Il Napoli sarà ospite del Frosinone alla prima giornata della Serie A 2023/24. Tanti i commenti a caldo da parte dei tifosi di casa.

Un grandissimo appuntamento stagionale, il primo, per il Frosinone neopromosso dalla Serie B che alla prima di campionato si troverà ad affrontare il Napoli Campione d’Italia. E’ quanto sorteggiato in mattinata: la gara di debutto del nuovo campionato di Serie A 2023/24 sarà Frosinone-Napoli, gara valida per la prima giornata in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Sui social i tifosi si sono subito scatenati con i primissimi commenti a caldo. Tanti tifosi del Frosinone credono già nell’impresa della prima giornata: “Dalla Serie B ai Campioni d’Italia, sarà subito una partita caldissima”, “Il Napoli è fortissimo, ma vogliamo iniziare con una vittoria”. “Il Napoli non sarà ancora pronto, vogliamo iniziare il campionato con tre punti”.

Altri ci credono meno: “Il Napoli è fortissimo, sarà impossibile fare punti contro la squadra azzurra”, “Fermare Kvara e Osimhen è un’impresa, la prima giornata è davvero difficile per noi”, “Mi accontenterei anche del pareggio”.

Non resta che aspettare il weekend ‘caldissimo’ del 18-20 agosto.