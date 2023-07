Il piccolo Ciro Mertens Conquista il Web: “Tifo Napoli come papà”

Il piccolo Ciro, figlio di Dries Mertens, manda in visibilio i tifosi del Napoli con una foto che lo ritrae con una maglia azzurra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Una foto tenera e carica di nostalgia ha fatto il giro del web in queste ore, mandando in visibilio i tifosi del Napoli. Il protagonista è il piccolo Ciro Mertens, il figlio dell’ex attaccante azzurro Dries Mertens.

In questo scatto diventato immediatamente virale, Ciro indossa una maglia che fa un chiaro riferimento ai trascorsi napoletani della sua famiglia. Sul body che indossa il piccolo si legge infatti: “Io tifo Napoli come il mio papà“. Un messaggio che ha letteralmente conquistato il cuore dei tifosi partenopei, sempre molto legati a Dries Mertens.

Il calciatore belga, dopo una vacanza trascorsa anche nella città partenopea, è tornato di recente in Turchia per riprendere la preparazione con la sua attuale squadra, il Galatasaray. Nonostante la lontananza, il legame con la città di Napoli rimane forte, come dimostrano le parole d’amore che Mertens ha più volte espresso nei confronti della squadra azzurra e della sua città adottiva.

E sembra che l’amore per i colori azzurri sia un affetto di famiglia, come dimostra la foto del piccolo Ciro. Un gesto che, oltre a riscaldare il cuore dei tifosi del Napoli, dimostra quanto profondo sia il legame tra Mertens e la squadra campana, un legame che il calciatore sta evidentemente trasmettendo anche al suo piccolo erede.

La foto del piccolo Ciro Mertens ha quindi acceso i cuori e i social dei tifosi azzurri, rafforzando il senso di affetto e di nostalgia per gli anni trascorsi da Dries Mertens con la maglia del Napoli. E chi può dirlo, forse in futuro vedremo un altro Mertens indossare la celebre maglia azzurra.