Cinque azzurri del Napoli nella classifica dei 100 migliori del mondo

Secondo la classifica annuale di ESPN, cinque azzurri del Napoli, tra cui l’allenatore Luciano Spalletti, si posizionano tra i 100 migliori al mondo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La classifica annuale di ESPN dei 100 migliori al mondo nel mondo del calcio ha incluso ben cinque membri del Napoli tra i migliori del pianeta. Tra questi figura l’allenatore Luciano Spalletti, che si posiziona al terzo posto, superato solo da Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

Spalletti viene premiato per la sua straordinaria performance nella stagione passata, quando è riuscito a riportare lo scudetto a Napoli dopo un’attesa lunga 33 anni. Un risultato storico che ha consolidato la sua reputazione come uno degli allenatori più abili nel panorama internazionale.

Ma non è l’unico rappresentante azzurro a far parte di questa prestigiosa classifica. Altri quattro giocatori del Napoli sono stati riconosciuti tra i migliori del mondo per il loro ruolo. Kim Min Jae si posiziona al decimo posto tra i difensori centrali, mentre il capitano Giovanni Di Lorenzo si piazza al nono tra i terzini destri.

In attacco, il Napoli brilla con Victor Osimhen, che solo Benzema, Haaland e Kane superano nella classifica. Infine, Kvaratskhelia viene premiato con il secondo posto tra gli esterni offensivi, superato solo dall’inglese Saka.

Questi riconoscimenti sottolineano l’eccezionale talento e la qualità che caratterizzano il Napoli. La squadra, grazie alle sue stelle azzurre, ha raggiunto risultati storici e si è guadagnata un posto d’onore nel panorama calcistico internazionale. Con un allenatore e quattro giocatori tra i 100 migliori al mondo, il Napoli promette di continuare a far sognare i suoi tifosi e a far tremare i suoi avversari.