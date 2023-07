Le Normand, il Napoli pronto a pagare clausola: Beffata la Juve di Giuntoli

Il Napoli pronto a pagare la clausola rescissoria del difensore della Real Sociedad, Robin Le Normand, surclassando la Juventus.

Calciomercato Napoli. In una stagione di grande successo per la Real Sociedad, Robin Le Normand si è distinto come uno dei suoi migliori difensori, attirando l’attenzione di club importanti in tutta Europa. Tra questi, il Napoli emerge con una determinazione particolare, secondo quanto riportato dai media spagnoli.

Le Normand, con la sua personalità, leadership e sicurezza, ha catturato l’attenzione del Napoli, nonostante un rifiuto di un’offerta del Barcellona lo scorso anno. Ora, però, la possibilità di trasferirsi in Italia sembra più allettante, con due proposte molto interessanti da valutare.

Giuntoli nuovo ds della Juventus ha espresso un grande interesse per il giocatore, seguito già da quando era al Napoli, dichiarando di essere pronta a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Tuttavia, l’assenza dei bianconeri dalla prossima Champions League rappresenta un ostacolo significativo, considerando che anche la Real Sociedad avrà un posto nella competizione.

Il Napoli, invece, con il suo posto garantito nella Champions League, sembra essere in una posizione di vantaggio. I partenopei, infatti, sarebbero disposti a pagare l’intera clausola rescissoria per assicurarsi i servizi di Le Normand.

Inoltre, il Napoli ha un bisogno urgente di rinforzare la propria difesa dopo la probabile partenza di Kim Min-Jae. Robin Le Normand potrebbe rappresentare il rinforzo ideale, capace di garantire solidità e sicurezza in un ruolo chiave per la squadra di Garcia.

Secondo i report spagnoli, il Napoli sembra pronto a soddisfare le richieste della Real Sociedad pur di assicurarsi Le Normand. Questo, in combinazione con l’offerta di partecipare alla Champions League, potrebbe rappresentare un’offerta molto allettante per il difensore francese.

Se le voci si rivelassero vere, il Napoli potrebbe riuscire a beffare la Juventus di Giuntoli in questa affascinante corsa per Robin Le Normand, portando a casa un rinforzo di grande valore e prospettiva per la prossima stagione.