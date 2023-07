Napoli, Rudi Garcia sorride al calendario: “Di positivo c’è che…”

Il Napoli riparte da Frosinone alla prima della nuova stagione di Serie A 2023/24. Ecco il commento di Rudi Garcia.

Notizie Calcio Napoli – L’allenatore azzurro, Rudi Garcia, ha commentato con entusiasmo la nuova stagione, rivelando il dettaglio che lo ha fatto sorridere riguardo all’ufficialità dell’ordine delle trentotto sfide che attendono la squadra campione d’Italia.

Il campionato del Napoli prenderà il via con una trasferta contro il Frosinone, seguita dal debutto casalingo al Maradona contro il Sassuolo. Il tecnico francese, analizzando il calendario della Serie A 2023/24, ha dichiarato: “Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone, che ha disputato un eccellente torneo di Serie B meritando la promozione. Nel complesso, siamo consapevoli che nel campionato di Serie A non ci sono partite facili, considerata la qualità del calcio italiano”.

Il commento di Garcia sul calendario di Serie A s’incentra su un aspetto positivo: “Dopo le sfide di Champions League, in cinque occasioni su sei giochiamo in casa, il che è molto importante considerando che una partita di Champions comporta sempre un notevole dispendio energetico”. Tra l’ultimo campionato e quello in arrivo, ci sono molte similitudini ma anche differenze nel confronto tra i due calendari.

Atteggiamento dunque ottimista da parte dell’allenatore azzurro, che si prepara a guidare la sua squadra attraverso una stagione impegnativa, ma ricca di opportunità sia per lui che per la squadra. L’attenzione si concentra ora sulla preparazione fisica e tattica della squadra, al fine di affrontare al meglio le sfide che li attendono nel campionato italiano e nelle competizioni europee.