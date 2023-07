Calendario Napoli 2023/2024: Le differenze con lo scorso anno

Confronto tra il calendario del Napoli della Serie A 2023/24 con quello della stagione precedente che ha visto il trionfo degli azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sarebbe stato bello che la squadra campione d’Italia avesse giocato la prima in casa. Come successo al Milan al Inter e alla Juventus negli ultimi tre anni. Il calendario della Serie A per la stagione 2023/24 ci offre l’opportunità di confrontare le differenze tra le partite che il Napoli affronterà quest’anno rispetto alla stagione passata.

Rudi Garcia, nuovo timoniere degli azzurri, sarà chiamato a difendere lo scudetto, avendo l’obiettivo di replicare e superare i successi raggiunti sotto la guida di Luciano Spalletti.

L’anno scorso, il Napoli ha iniziato la stagione lontano dallo stadio Diego Armando Maradona, affrontando in trasferta l’Hellas Verona. Quest’anno, il primo avversario sarà il Frosinone, seguito dal Sassuolo. Per quanto riguarda il debutto al Maradona, se lo scorso anno il primo avversario fu il Monza, quest’anno sarà il Sassuolo.

Il primo grande confronto della stagione è un’altra differenza significativa. Lo scorso anno, il primo big-match del Napoli è arrivato alla quinta giornata, contro la Lazio. Quest’anno, il Napoli si troverà a sfidare la squadra guidata da Maurizio Sarri già alla terza giornata.

Nella stagione 2022/23, da metà campionato in poi, il Napoli ha affrontato sfide impegnative contro l’Inter, la Juve, la Roma e il derby con la Salernitana. Quest’anno, sulla carta, il periodo più impegnativo sembra essere tra la decima e la quindicesima giornata, con partite contro Milan, Salernitana, Atalanta, Inter e Juventus concentrate in un breve periodo.

L’ultima giornata del campionato vedrà il Napoli affrontare il Lecce, diversamente dall’ultimo match casalingo dell’anno scorso contro la Sampdoria.

La variazione delle sfide che il Napoli affronterà quest’anno rispetto allo scorso potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni della squadra nel campionato. Come risponderanno i Campioni d’Italia alle nuove sfide? La nuova stagione ci darà sicuramente delle risposte emozionanti.

IL CALENDARIO DEL NAPOLI 2023/2024

1. Frosinone-Napoli

2. Napoli-Sassuolo

3. Napoli-Lazio

4. Genoa-Napoli

5. Bologna-Napoli

6. Napoli-Udinese

7. Lecce-Napoli

8. Napoli-Fiorentina

9. Verona-Napoli

10. Napoli-Milan

11. Salernitana-Napoli

12. Napoli-Empoli

13. Atalanta-Napoli

14. Napoli-Inter

15. Juventus-Napoli

16. Napoli-Cagliari

17. Roma-Napoli

18. Napoli-Monza

19. Torino-Napoli

20. Napoli-Salernitana

21. Sassuolo-Napoli

22. Lazio-Napoli

23. Napoli-Verona

24. Milan-Napoli

25. Napoli-Genoa

26. Cagliari-Napoli

27. Napoli-Juventus

28. Napoli-Torino

29. Inter-Napoli

30. Napoli-Atalanta

31. Monza-Napoli

32. Napoli-Frosinone

33. Empoli-Napoli

34. Napoli-Roma

35. Udinese-Napoli

36. Napoli-Bologna

37. Fiorentina-Napoli

38. Napoli-Lecce