ADL chiede 170mln per Osimhen, Hoeness attacca: “Cifre fuori da ogni logica”

Il Bayern Monaco s’inserisce per la corsa a Victor Osimhen, ma la cifra richiesta dal patron Aurelio De Laurentiis è esorbitante.

Notizie Mercato Napoli – Dopo Kim Min-Jae, il Bayern Monaco ha messo gli occhi anche sull’attaccante Victor Osimhen. Mentre per il calciatore coreano i bavaresi si apprestano a pagare la clausola presente nel contratto, la situazione è diversa per Osimhen. I tedeschi devono far fronte alla richiesta esorbitante del patron azzurro Aurelio De Laurentiis che ha fissato il prezzo del suo attaccante, capocannoniere dell’ultima Serie A, a non meno di 170 milioni di euro. A commentare la cifra esorbitante è intervenuto il dirigente tedesco del Bayern Monaco, Uli Hoeness, che ha attaccato la corsa al rialzo per il nigeriano:

“Con Osimhen potremmo programmare quasi per 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono però fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere“.

Hoeness ha parlato anche di una possibile operazione-Kane:

“Ha 29 anni e sarebbe un’opzione costosa. Ma è evidente che ci aiuterebbe immediatamente. Si inserirebbe molto bene da noi, sarebbe una garanzia. Sa segnare di destro, di sinistro e di testa, è completo. Un colpo come quello di Kane ci farebbe correre pochi rischi e ci darebbe grandi opportunità. Sono 10 anni che dimostra di essere un attaccante mondiale, capace anche di innescare i compagni. Porterebbe qualità ed esperienza. Io sono uno dei nove membri del board e se gli altri otto dicono che sarà comprato, allora sarà comprato. Così è in una democrazia. Ma ho detto che per i costi un simili trasferimento sarebbe folle.”