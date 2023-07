Chiariello: “Serie A, operazione di basso cabotaggio contro il Napoli”

Il Napoli inizia il nuovo campionato da Campione d’Italia. Il giornalista Umberto Chiariello critica alcuni media nazionali.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, fresco Campione d’Italia, inizierà la nuova stagione con una trasferta a Frosinone. Secondo il giornalista Umberto Chiariello, che ha condiviso le sue previsioni durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale, il club partenopeo è il favorito per la vittoria finale.

“Se il Napoli, come sembra, ripartirà con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, non considerare la squadra di Rudi Garcia come favorita per la vittoria finale sarebbe un errore giornalistico. Mi sembra una operazione di basso cabotaggio giornalistico: capisco gli interessi di parte, ma non si può non mettere il Napoli in pole position“, ha affermato Chiariello.

Il giornalista ha anche analizzato il calendario delle prime partite del Napoli: “Nelle prime 9 partite, il Napoli giocherà 5 volte in trasferta, con una buona possibilità di fare un filotto fino alla decima partita contro il Milan. Seguiranno poi Salernitana-Napoli, Napoli-Empoli e un trittico complesso: a Bergamo con l’Atalanta, a Napoli con l’Inter e a Torino con la Juventus“.

Chiariello ha sottolineato l’importanza di un buon inizio di stagione per il Napoli: “Il Napoli potrebbe avere una partenza lanciata e questo sarà fondamentale per dare fiducia al pubblico su Rudi Garcia e i suoi ragazzi“.

Con queste premesse, la nuova stagione del Napoli si preannuncia ricca di emozioni e aspettative. Il club partenopeo è pronto a difendere il titolo e a confermare il suo status di favorito per la vittoria finale.