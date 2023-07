Sarri su Osimhen: “Resti a Napoli. Se andrà via non troverà altrove le emozioni che questa città sa regalarti”

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, parla di Victor Osimhen e la voci di mercato sull’attaccante del Napoli. Insistendo sul fatto che il calciatore non troverà lo stesso tipo di affetto e amore per il calcio in nessun’altra parte.

Calciomercato Napoli. Maurizio Sarri, ex allenatore della squadra di calcio del Napoli e attuale mister della Lazio, ha recentemente condiviso alcune riflessioni interessanti su Victor Osimhen, attaccante del Napoli, durante un’intervista con SportItalia.

Sarri, noto per la sua stagione record a Napoli, in cui la squadra ha conquistato 91 punti, ha espresso il suo punto di vista su un eventuale rinnovo del contratto di Osimhen con la squadra campana.

“Non so se Osimhen rinnoverà oppure no, si tratta di una scelta che farà lui”, ha detto Sarri durante l’intervista con Alfredo Pedullà per SportItalia Calciomercato. “Ma posso dirgli, sulla base della mia esperienza personale, che ciò che ha trovato a Napoli non lo troverà in nessun’altra parte della sua carriera.”

Sarri ha continuato a elogiare Napoli, sottolineando l’amore e l’affetto che la città mostra per il suo calcio e i suoi calciatori. “Napoli ti dà tanto amore e affetto. Il nigeriano farà la sua scelta, ma posso garantirgli questo: se andrà via farà molta fatica a trovare altrove le emozioni, le sensazioni provate nel capoluogo campano.”

Queste parole di Sarri su Napoli non sono solo un tributo alla sua ex squadra, ma mettono anche in risalto l’importanza di Osimhen per il Napoli e la Serie A in generale. La domanda ora è se Osimhen prenderà a cuore i consigli di Sarri e deciderà di prolungare il suo soggiorno a Napoli.

Nonostante non sia chiaro se Osimhen rinnoverà il suo contratto con il Napoli, le parole di Sarri hanno sicuramente acceso una luce sulla connessione speciale che i calciatori possono sviluppare con la città partenopea È un promemoria che il calcio, in fin dei conti, va oltre il mero gioco e ha a che fare anche con le persone e le comunità che lo sostengono.