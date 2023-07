Kvaratskhelia, il folle retroscena di mercato: “ADL sparò al Real una cifra esorbitante”

Folle retroscena di mercato che vede per protagonisti Khvicha Kvaratskhelia, il Real Madrid e le pretese di Aurelio De Laurentiis.

Nel panorama delle trattative di mercato, spunta un nome di rilievo: Khvicha Kvaratskhelia, protagonista di una brillante stagione con il Napoli. A manifestare un grande interesse per il talento georgiano del Napoli è stato anche il Real Madrid, squadra spagnola di primissimo piano, che nella sua storia ha acquisito e fatto approdare personalità tutt’altro che sconosciuto al mondo del calcio di alto livello. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo François Gallardo, noto per le sue fonti affidabili nel mondo del calcio, il Real Madrid avrebbe sondato la disponibilità del Napoli per Kvaratskhelia, operazione che si è scontrata con una richiesta considerata eccessiva da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

La richiesta economica avanzata dal club partenopeo si è rivelata un ostacolo insormontabile. De Laurentiis avrebbe richiesto la cifra esorbitante di 150 milioni di euro per cedere il talento georgiano, una somma considerata fuori mercato e sproporzionata. La richiesta “folle” del Napoli per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia si è rivelata un ostacolo insormontabile per il Real Madrid, che ha preferito virare su altre opzioni di mercato.

Ecco quanto rivelato dal giornalista della nota trasmissione spagnola El Chiringuito de Jugones ai microfoni di Tv Play:

“Aurelio De Laurentiis ha chiesto 150 milioni per Khvicha Kvaratskhelia. Il Real Madrid voleva il georgiano, ma con il massimo dirigente del Napoli è difficile trattare. La richiesta avanzata dal presidente del sodalizio campano è stata esagerata, ritenuta fuori mercato, eccessiva e quindi hanno preferito andare su Bellingham. Carlo Ancelotti è un grande estimatore del calciatore del Napoli”.