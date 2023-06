Mondiali Under 20: Pafundi gol pazzesco del giovane che ha stregato il Napoli – VIDEO

Nazionale Under 20 batte Corea del Sud e si qualifica per la finale del Mondiale, gol decisivo di Pafundi: sfida epica contro l’Uruguay in arrivo.

La Nazionale Under 20 ha conseguito una vittoria epica che le ha garantito un posto nella finale del Mondiale di categoria, sconfiggendo la Corea del Sud con il punteggio di 2-1. In un’emozionante partita, la squadra guidata da Nunziata è riuscita ad andare in vantaggio grazie a un gol di Casadei nei primi minuti di gioco. Tuttavia, la Corea del Sud è riuscita a pareggiare grazie a un rigore trasformato da Seug-Won Lee.

Nella ripresa, gli Azzurrini hanno continuato ad attaccare con determinazione alla ricerca del gol che avrebbe potuto assicurare loro la vittoria. E finalmente, all’86esimo minuto, la rete del successo è arrivata. È stata una splendida punizione di Pafundi che si è infilata all’incrocio dei pali, scatenando l’esultanza di giocatori e tifosi.

La Nazionale Under 20 ha dimostrato una notevole forza mentale e una grande capacità di lottare fino alla fine. Ora si prepara per la sfida finale contro l’Uruguay, che si preannuncia come un incontro avvincente per il titolo.

Italia: il gol di Pafundi

Pafundi è un giocatore di origini napoletani di proprietà dell’Udinese. L’attaccante è già entrato nel mirino del Napoli e di Cristiano Giuntoli che avrebbe voluto portarlo in azzurro già la scorsa estate. La società di Aurelio De Laurentis continua a monitorare Pafundi, che a 17 anni che è stato convocato anche dall’Italia di Mancini.