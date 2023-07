Napoli, Micheli ha pronte le prime mosse. Altro che Giuntoli: Sapete cosa ha fatto?

Maurizio Micheli, il direttore sportivo in pectore del Napoli, inizia a muoversi nel mercato dei campioni d’Italia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Maurizio Micheli, già responsabile dell’area scouting del Napoli, sta cominciando a delinearsi come il futuro direttore sportivo della squadra, nonostante la carica non sia ancora stata ufficialmente assegnata. Il primo obiettivo di Micheli, in stretta collaborazione con il presidente Aurelio De Laurentiis, sarà trovare l’erede del difensore Kim.

Micheli, insieme a Leonardo Mantovani, ha svolto un ruolo cruciale nel modellare la squadra attuale, che ha recentemente conquistato lo Scudetto. I due, che lavorano insieme dal 2005, hanno intrecciato una rete di rapporti con calciatori, agenti e altri direttori che hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo del Napoli.

La capacità di Micheli di individuare talenti emergenti è ben nota, ed è famoso per i suoi viaggi all’estero. Poliglotta fluente in inglese, francese e spagnolo, ha passato circa 200 giorni all’anno in viaggio prima della pandemia di Covid. Nel suo curriculum da dirigente spiccano la scoperta di Hamsik al Brescia, e le sue gestioni al Verona e Bologna prima di tornare a Napoli nel 2018.

Micheli attribuisce gran parte del suo successo a un approccio umanistico nel trattare con calciatori e agenti. L’analisi dei video e dei dati è una componente importante del suo lavoro, ma Micheli ha sempre puntato tutto sui rapporti umani, le telefonate e i contatti diretti.

Nel suo curriculum da dirigente, al di là dei trascorsi da portiere nel settore giovanile dell’Ascoli e di un po’ di anni tra i pali di squadre di serie minori, il Brescia: 9 anni e la scoperta di Hamsik (su tutti); il Napoli, una prima volta, dal 2005 al 2010; il Verona, il Bologna e poi di nuovo il Napoli dal 2018. E sempre con Leo Mantovani. E loro due, con Giuntoli, hanno cucito e ricamato le operazioni che hanno accompagnato la squadra fino allo scudetto. Compreso Kim, ormai del Bayern: sarà proprio l’acquisto del suo erede, del difensore che dovrà prendere il suo posto, il primo acquisto di Micheli.

Maurizio Micheli sembra pronto a plasmare il futuro del Napoli. Con una lunga carriera nel calcio alle spalle e una vasta rete di contatti a disposizione, le sue prossime mosse saranno sicuramente seguite con grande interesse dai tifosi del Napoli e dagli appassionati di calcio in generale. Il club azzurro ha già dimenticato Giuntoli, e prepara qualche sgarbo sul mercato la vecchio ds.