Max Kilman: il Napoli si avvicina al difensore del Wolverhampton per sostituire Kim Min-Jae

Il Napoli ha messo nei radar Max Kilman, difensore del Wolverhampton, gli azzurri si muovono per sostituire Kim in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Kim Min-Jae, che sembra essere sempre più vicino a un trasferimento al Bayern Monaco. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, il difensore Max Kilman del Wolverhampton sembrerebbe essere il principale obiettivo del club italiano.

Tuttavia, non sarà un affare facile per il Napoli. Nonostante una differenza di soli cinque milioni di sterline nella valutazione del giocatore, ci sono altre considerazioni da tenere in conto. Secondo quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Wolverhampton non ha una pressante necessità di fare cassa e sarebbe disposto a vendere Kilman solo in caso di un’offerta eccezionale. Inoltre, il club inglese ha iniziato a proporre al difensore un rinnovo contrattuale, segnalando la volontà di trattenerlo oltre il 2026, anno di scadenza del suo attuale contratto.

Il Napoli è consapevole dell’interesse di Kilman a intraprendere una nuova avventura stimolante che includerebbe anche la partecipazione alla Champions League. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il club italiano dovrà fare di più per convincere il Wolverhampton ad accettare un’offerta consistente.

È importante ricordare che il Napoli ha già fatto un’offerta al Wolverhampton per Kilman, nell’ordine di circa 30-35 milioni di euro, ma è stata rifiutata. Ora il club italiano dovrà valutare se aumentare l’offerta per accontentare il Wolverhampton e assicurarsi i servizi del talentuoso difensore inglese.

La trattativa tra Napoli e Wolverhampton è ancora in corso e rimane da vedere se le due squadre riusciranno a trovare un accordo. Nel frattempo, i tifosi del Napoli possono solo attendere con ansia l’esito delle negoziazioni e sperare di vedere Max Kilman difendere i colori del club partenopeo nella prossima stagione.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa trattativa che potrebbe cambiare il volto della difesa del Napoli in vista della prossima stagione di serie A.