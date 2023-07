Serie A, anticipi e posticipi delle prime quattro giornate: Si parte con il Napoli

Anticipi e posticipi del calendario Serie A per le prime quattro giornate. Si Iùnizia il 19 agosto conFrosinone-Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il palcoscenico del calcio italiano è pronto a riaccendere i riflettori con l’annuncio del calendario Serie A per le prime quattro giornate della stagione 2023/2024. Dopo il sorteggio del nuovo calendario e la compilazione di tutte le giornate, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi, fornendo dettagli su orari, date e copertura televisiva.

Il campionato si apre sabato 19 agosto alle 18.30 con il Napoli, campione in carica, che si trasferisce a Frosinone per l’incontro inaugurale. In contemporanea, l’Empoli affronterà il Verona, dando il via a un mese di emozionanti sfide.

Il calendario delle prime quattro giornate si estende fino al 18 settembre, coprendo quindi anche il periodo successivo alla prima sosta della stagione. Questo permetterà ai tifosi di pianificare in anticipo le proprie visioni e di non perdere neanche un minuto di azione.

Uno degli incontri più attesi è senza dubbio il derby Inter-Milan, in programma per sabato 16 settembre alle ore 18.00. Questa partita promette di essere un evento imperdibile, con due delle squadre più forti della Serie A che si sfidano per la supremazia cittadina.

Anticipi e posticipi Serie A: dalla prima alla quarta giornata

1ª giornata (19-20-21 agosto)

Frosinone-Napoli: sabato 19 agosto, 18.30 DAZN

Empoli-Hellas Verona: sabato 19 agosto, 18.30 DAZN

Inter-Monza: sabato 19 agosto, 20.45 SKY/DAZN

Genoa-Fiorentina: sabato 19 agosto, 20.45 DAZN

Roma-Salernitana: domenica 20 agosto, 18.30 DAZN

Sassuolo-Atalanta: domenica 20 agosto, 18.30 DAZN

Lecce-Lazio: domenica 20 agosto, 20.45 SKY/DAZN

Udinese-Juventus: domenica 20 agosto, 20.45

Torino-Cagliari: lunedì 21 agosto, 18.30 SKY/DAZN

Bologna-Milan: lunedì 21 agosto, 20.45 DAZN

2ª giornata (26-27-28 agosto)

Frosinone-Atalanta: sabato 26 agosto, 18.30 SKY/DAZN

Monza-Empoli: sabato 26 agosto, 18.30 DAZN

Milan-Torino: sabato 26 agosto, 20.45 SKY/DAZN

Hellas Verona-Roma: sabato 26 agosto, 20.45 DAZN

Fiorentina-Lecce: domenica 27 agosto, 18.30 DAZN

Juventus-Bologna: domenica 27 agosto, 18.30 DAZN

Lazio-Genoa: domenica 27 agosto, 20.45 SKY/DAZN

Napoli-Sassuolo: domenica 27 agosto, 20.45 DAZN

Salernitana-Udinese: lunedì 28 agosto, 18.30 DAZN

Cagliari-Inter: lunedì 28 agosto, 20.45 DAZN

3ª giornata (1-2-3 settembre)

Sassuolo-Hellas Verona: venerdì 1 settembre, 18.30 DAZN

Roma-Milan: venerdì 1 settembre, 20.45 DAZN

Bologna-Cagliari: sabato 2 settembre, 18.30 SKY/DAZN

Udinese-Frosinone: sabato 2 settembre, 18.30 DAZN

Atalanta-Monza: sabato 2 settembre, 20.45 SKY/DAZN

Napoli-Lazio: sabato 2 settembre, 20.45 DAZN

Inter-Fiorentina: domenica 3 settembre, 18.30 DAZN

Torino-Genoa: domenica 3 settembre, 18.30 DAZN

Empoli-Juventus: domenica 3 settembre, 20.45 SKY/DAZN

Lecce-Salernitana: domenica 3 settembre, 20.45 DAZN

4ª giornata (16-17-18 settembre, dopo la prima sosta del campionato)

Juventus-Lazio: sabato 16 settembre, 15 DAZN

Inter-Milan: sabato 16 settembre, 18 DAZN

Genoa-Napoli: sabato 16 settembre, 20.45 SKY/DAZN

Cagliari-Udinese: domenica 17 settembre, 12.30 SKY/DAZN

Frosinone-Sassuolo: domenica 17 settembre, 15 DAZN

Monza-Lecce: domenica 17 settembre, 15 DAZN

Fiorentina-Atalanta: domenica 17 settembre, 18 DAZN

Roma-Empoli: domenica 17 settembre, 20.45 DAZN

Salernitana-Torino: lunedì 18 settembre, 18.30 DAZN

Hellas Verona-Bologna: lunedì 18 settembre, 20.45 SKY/DAZN

